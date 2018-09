Avant La Creative Live Session, retour sur My Way, le clip poignant de Tom Walker

Le 12 octobre prochain sortira What A Time To Be Alive, le premier album de Tom Walker. Le chanteur britannique n'est pas à son premier coup d'essai puisqu'en 2017 sortait Blessings, un EP composé de 5 titres. Mais on le connait surtout pour le titre Leave a Light On, largement diffusé sur les ondes et succès international.

My Way, c'est son second single et c'est aussi le titre qui nous a accompagné durant tout l'été. Véritable leçon de vie, le morceau est puissant et poignant. Et le clip, eh bien, l'est tout autant. Le message est clair : ne pas se laisser abattre par l'adversité. Repousser ses propres limites... Le titre marque et fait son effet auprès du public. Tom Walker c'est tout de même la nouvelle sensation britannique à ne surtout pas manquer. D'ailleurs, sachez qu'il sera présent lors de La Creative Live Session qui se tiendra au YOYO le 11 septembre. Un rendez-vous Virgin Radio à ne pas louper ! Surtout lorsqu'on est fan du chanteur... En attendant, on vous laisse redécouvrir le clip, ci-dessous.