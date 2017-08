Une petite bombe électro en chasse une autre en ce moment dans le #VirginFriday. Votre rendez-vous du vendredi sur Virgin Radio met à l'honneur une chanson, que vous n'avez souvent jamais entendue ailleurs, pendant toute une journée. L'occasion de découvrir un son 100% Virgin Radio soit une chanson dans laquelle on croit, et qui pourrait bien finir par devenir un tube. Dans cette optique de dénicheur de pépites, on vous avait proposé la semaine dernière de découvrir le tout nouveau son de Kungs, More Mess feat Olly Murs et Coely. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud (enfin tout de dépend de là où vous passez vos vacances) on continue donc sur cette lancée avec le chaleureux Underwater d'Avanae.

Derrière le nom exotique d'Avanae se cache en fait un producteur français et chez Virgin Radio, la french touch on adore ça ! Pierre Guiberteau, de son vrai nom, a sorti son premier single Underwater fin mai, un titre parfait pour l'été. La chanson très chill est un joli concentré de deep house et de funk, servie par la voix de Mia, finaliste de la Nouvelle Star en 2016. Si vous êtes au bord de la piscine aujourd'hui, vous savez ce qu'il vous reste à faire, poussez à fond le son de votre transistor, Underwater est à écouter toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio !