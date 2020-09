Ava Max totalement libérée dans le clip de Naked (VIDEO)

A tout juste 26 ans, Ava Max semble déjà avoir tout compris ! Après l'énorme succès de Sweet but Psycho, sorti en août 2018 et devenu un tube dans le monde entier, la chanteuse américaine est de retour avec son tout premier album studio intitulé Heaven & Hell (Paradis et Enfer en français). Un opus de quinze titres dans lequel on retrouve certains sons déjà dévoilés au grand public tels que Who's Laughing Now, So Am I ou encore Torn. Mais pour l'heure, c'est avec le clip vidéo de son tube Naked que l'artiste d'origine albanaise a décidé de se mettre, presque littéralement, à nue.

Réalisé par Hannah Lux Davis, le projet nous montre une Ava Max vêtue simplement d'un ensemble couleur chair et d'une perruque orange pétante. Portée par la musique entraînante de Naked, cette dernière nous montre toute l'étendue de ses talents de danseuse au milieu d'un décor moderne et immaculé. Un titre dans lequel elle évoque la nécessité de se mettre à nu et de se révéler tel que l'on est lorsqu'on est dans une relation amoureuse. A noter que ce morceau figure dans la partie Heaven (Paradis) de son nouvel album divisé en deux mondes distincts.