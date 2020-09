Ava Max s'apprête à dévoiler son nouvel album Heaven & Hell !

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Ava Max était très attendue ! Rappelez-vous, en moins de 24 heures, la chanteuse américaine pouvait se vanter d'avoir attiré l'attention de près de 700 000 internautes sur son dernier clip Who's Laughing Now. A l'heure où nous écrivons, ils sont plus de 27 millions à s'être laissés séduire. Un véritable exploit pour l'interprète de Sweet But Psycho qui en avait profité pour annoncer la sortie de son premier album prévu pour le 18 septembre prochain et intitulé Heaven & Hell (Paradis & Enfer). Alors qu'elle cumule près de 4 milliards de streams à travers le monde, la chanteuse mise gros sur ce qui sera son premier opus. Porté par des titres forts comme elle a pu nous le prouver ces dernières semaines, ce projet promet de nous réserver de nombreuses surprises. Et en attendant l'opus, vous pourrez toujours vous consoler avec son premier extrait, Who's Laughing Now, à retrouver sur les ondes de Virgin Radio dès à présent.