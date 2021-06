Ava Max revient avec Everytime I Cry, un titre sur la renaissance (AUDIO)

Depuis près de deux ans, elle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Sweet but psycho, Kings and Queens et, plus récemment, Who's Laughing Now, Ava Max n'a que 27 ans mais elle a déjà tout d'une grande ! À l'occasion de la sortie de son album Heaven & Hell (Paradis & enfer) en 2020, l'artiste d'origine albanaise en avait profité pour venir se confier au micro de Paul dans le Lab Virgin Radio. Un moment exceptionnel durant lequel elle nous racontait ses débuts mais aussi cette rage de réussir et ce besoin de travail incessant qui l'habitent.

La preuve, quelques mois seulement après la sortie de son opus, la chanteuse nous offre déjà un nouveau single intitulé Everytime I Cry. Dévoilé il y a quelques heures, ce morceau pourrait bien figurer parmi les tubes de l'été. Entêtant à souhait, il traite des sentiments profonds de la jeune femme et surtout du fait que l'on peut tout surmonter, y compris les situations difficiles, et en tirer de la force. "Après chaque lutte que tu traverses, tu deviens un peu plus fort", affirme Ava Max à propos de son titre. "Et chaque larme que tu verses n'est pas gaspillée, mais devient ta rivière d'espoir." Voilà qui est dit !