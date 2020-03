Ava Max : Kings & Queens, son nouveau single annoncé

Le monde de la pop attend son premier album avec impatience : Ava Max est de loin LA sensation pop qu'il faut suivre en 2020 et visiblement, elle semble prête à promouvoir ce nouvel opus. Après s'être fait remarquer avec Sweet But Psycho - un premier single efficace-, la jeune artiste enchaîne : le 7 mars dernier, elle a choisi les réseaux sociaux pour annoncer que son prochain titre (Kings & Queens) sortirait le 12 mars prochain.

Ava Max tease ce nouveau morceau depuis des semaines - notamment en postant des photos qui évoquent la royauté. Petit bonus, elle partage des paroles : “No damsel in distress, don’t need to save me" ("Pas de demoiselle en détresse, tu n'as pas besoin de me sauver"), peut-on ainsi lire. Celle qui semblait s'imposer comme la relève de Lady Gaga aura pour mission d'égaler le succès de son premier single. Y parviendra t-elle ? Réponse d'ici quelques jours.