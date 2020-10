Ava Max joue Who's Laughin Now en live !

Il y a quelques semaines, Ava Max dévoilait son premier album - intitulé Heaven & Hell. Après avoir cartonné avec des singles efficaces (tels que Salt, Sweet But Psycho ou encore Kings & Queens), la jeune artiste propose (enfin) un premier opus réussi. Au programme, un album qui détaille en profondeur la complexité humaine, le tout sur un fond pop. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Ava Max a célébré cette sortie avec une performance live. Place à Who's Laughing Now !

Pour rappel, Ava max a donné un live il y a quelques semaine pour Amazon Music. L'idée ? Célébrer la sortie de son premier album. Alors évidemment, les conditions sanitaires actuelle n'ont pas rendu possible la présence d'un public. Mais cela n'a pas empêché l'artiste de livrer une performance parfaite !