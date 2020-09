Ava Max en live pour Amazon Music

Vendredi 18 septembre, Ava Max dévoilait son tout premier opus - Heaven & Hell. La popstar qui enchaîne les tubes depuis la sortie de Sweet But Psycho a livré album complexe, qui décortique les plus grands paradoxes humains, le tout posé sur une pop efficace. Si les fans ont déjà pu découvrir Salt ou encore Who's Laughing Now, près de huit inédits sont à découvrir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Ava Max s'est produite en live pour célébrer la sortie de ce projet. Voyez plutôt :

Au programme de ce set pour Amazon Music, des morceaux tels que Kings & Queens. S'il faudra patienter encore un peu avant de retrouver Ava Max en concert (pandémie oblige), voici de quoi patienter !