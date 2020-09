Ava Max dévoile un premier album réussi

Plus qu'attendu, le premier album d'Ava Max est (enfin) disponible. Celle qui a littéralement conquis le monde avec son excellent single Sweet But Psycho a su prouver au fil des mois qu'elle ne serait pas l'artiste d'un seul tube - bien au contraire. Ava Max signe des succès tels que Salt ou encore Kings & Queens, prouvant à chaque sortie que sa pop efficace est là pour durer. Heaven & Hell propose ainsi tous les singles déjà bien connus du public mais, pas que : près de huit morceaux inédits sont à retrouver sur l'opus.

"Cet album explore les émotions qui nous traversent" - Ava Max

"Heaven & hell représente la lumière et les ténèvres, le bien et le mal, l'ange mais aussi le démon sur votre épaule", explique l'artiste. "J'y explore la dualité des challenges que nous relevons chaque jour. Certaines chansons sont sombres mais d'autres sont plus positives". Parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Ava Max a profité de cette sortie pour publier le clip de Naked - dirigé par Hannah Lux Davis (connue pour son travail avec Ariana Grande, Halsey, Doja Cat).

Heaven & Hell est disponible partout.