Ava Max dévoile Torn, son nouveau tube

Ava Max est définitivement LA popstar à suivre cette année : après Sweet But Psycho, elle a prouvé qu'elle n'était nettement pas la star d'un seul tube : a suivi ensuite So Am I - à découvrir sans plus attendre. Celle qui a révolutionné la pop en la dépoussiérant un peu est de retour avec un véritable hit : Torn. « Ce moment est arrivé !!!!! Une de mes chansons préférées », s'est exclamée la chanteuse en dévoilant le titre qui, on vous l'assure, devrait connaître le même destin brillant que Sweet But Psycho.

Avis à tous ceux qui regrettent la grande époque pop des années 2000, quand Katy Perry et Lady Gaga régnaient sur les charts : Ava Max est LA révélation de cette année, celle qu'il ne faudra absolument pas manquer. Avec Torn, elle nous offre une chanson d'amour made in pop - rien de mieux pour bien commencer la rentrée !