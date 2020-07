Ava Max dévoile le clip de Who's Laughing Now et annonce un nouvel album

Le moins que l'on puisse dire c'est qu'Ava Max était très attendue ! Moins de 24 heures après la diffusion de son nouveau clip, la chanteuse américaine peut déjà se vanter d'avoir attiré l'attention de près de 700 000 internautes. Un véritable exploit pour l'interprète de Sweet But Psycho qui en a profité pour annoncer la sortie de son premier album prévu pour le 18 septembre prochain et intitulé Heaven & Hell (Paradis & Enfer). Et en attendant l'opus, vous pourrez toujours vous consoler avec son premier extrait, Who's Laughing Now, à retrouver sur les ondes de Virgin Radio dès à présent.

Quant au clip de son dernier tube, là-aussi Ava Max ne fait pas les choses à moitié. On retrouve ainsi la chanteuse dans plusieurs situations rocambolesques telles qu'une employée de bureau qui se fait virer par son patron, une amoureuse trompée par son petit-ami ou encore une jeune femme au bord de la crise de nerfs que l'on enferme contre son gré. Des situations toutes aussi dingues les unes que les autres dans le but de faire passer un message clair : dans la vie, on récolte ce que l'on sème !