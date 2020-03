Ava Max dévoile le clip de Kings & Queens (VIDEO)

La sensation pop made in the US nous revient avec un nouveau single ! Après avoir été numéro des charts avec le devenu culte Sweet But Psycho, Ava Max continue son ascension. Cette fois, elle nous présente Kings & Queens (déjà teasé sur les réseaux sociaux). Il succède à Salt et So I Am. Voyez Plutôt :

Réalisé par Isaac Rentz, le clip nous emmène tout droit au Paradis - rien que ça. Fidèle à elle-même, Ava Max nous offre un clip remplit de chorégraphies, de costumes et surtout, d'indépendance. Une fois de plus, elle tape juste. Et quelques chose nous dit que Kings & Queens devrait vite s'imposer dans les classements - comme ses singles précédents.