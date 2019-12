Ava Max dévoile le clip de Alone, Pt. II aux côtés de Alan Walker (VIDEO)

Il cumule à l'heure d'aujourd'hui plus de 250 millions de vues sur YouTube ! Et si le clip de On my way a autant plu au grand public, c'est qu'il raconte une vraie histoire. Justement, il semblerait que cette intrigue continue depuis quelques jours grâce à Ava Max et Alan Walker qui viennent de publier la vidéo de Alone. On y retrouve le personnage principal à la recherche d'un trésor caché ainsi que les schémas habituels de l'aventurière. Si les deux artistes n'apparaissent pas dans l'extrait, on retrouve aisément leur touche dans l'interprétation des paroles et des sons de ce morceau pop et fédérateur. Une grosse production qui vient ainsi s'ajouter à la désormais longue liste de tubes pour la chanteuse albano-américaine.