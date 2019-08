Ava Max dévoile deux nouveaux titres exclusifs !

Ava Max vient tout juste de sortir deux nouvelles chansons : Freaking Me Out et Blood, Sweat and Tears. Des titres qui démontrent une fois de plus un penchant certain pour la pop. Rendue célèbre grâce à son titre Sweet but Psycho, la jeune artiste de 25 ans peut déjà se targuer d'avoir fait une apparition remarquée dans le top 100. Une mise en lumière internationale qui lui permet aujourd'hui d'attirer l'attention sur des morceaux plus personnels tels que ces deux derniers dans lesquels elle parle de relation et de chagrin d'amour. Actuellement en concert dans le monde entier, Ava Max devrait terminer d'ici quelques semaines avec une prestation à Stockholm en Suède.