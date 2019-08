Ava Max devient une super-héroïne dans le clip de Torn (VIDEO)

S'il y a une artiste qui risque bien de secouer la pop cette année, c'est Ava Max. La jeune artiste a fait impression avec Sweet But Psycho et s'est imposée comme l'une des nouvelles références à suivre. Il faut dire qu'avec son univers pop et coloré, elle nous a ramenés sans effort à la glorieuse période où Lady Gaga cartonnait avec The Fame. Connaîtra t-elle la même carrière ? Seul le temps le dira. En attendant, elle nous revient avec le clip de Torn. voyez plutôt :

L'on doit cette video à Joseph Kahn ( qui a notamment collaboré avec Taylor Swift pendant des années). Et puisque l'ère est aux femmes fortes, Ava Max enfile le costume de super-héroïne pour mieux s'imposer. Celle qui s'est produite sur la scène des MTV VMA's 2019 pas plus tard que le 26 août dernier semble prête à conquérir les charts et visiblement, elle est en bonne voie !