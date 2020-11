Ava Max de retour en studio aux côtés d'un célèbre producteur (PHOTO)

Depuis près de deux ans, elle enchaîne les tubes à la vitesse de la lumière ! Sweet but psycho, Kings and Queens et, plus récemment, Who's Laughing Now, Ava Max n'a que 26 ans mais elle a déjà tout d'une grande ! À l'occasion de la sortie de son album Heaven & Hell (Paradis & enfer) il y a quelques semaines, l'artiste d'origine albanaise en avait profité pour venir se confier au micro de Paul dans le Lab Virgin Radio. Un moment exceptionnel durant lequel elle nous racontait ses débuts mais aussi cette rage de réussir et ce besoin de travail incessant qui l'habitent.

Et justement, en parlant de travail, il semblerait qu'Ava Max soit actuellement de retour sur le pont ! Alors qu'elle nous disait haut et fort "je vis dans mon studio" lors de son interview pour Virgin Radio, la chanteuse américaine a récemment publié un cliché d'elle aux côtés de Cirkut, un célèbre producteur de musique, dans ce qui semble être un studio d'enregistrement. Même si aucune information n'a été révélée quant à la sortie d'un titre entre les deux artistes, on se dit bien que ce n'est pas pour enfiler des perles qu'ils se sont vus dans un endroit si symbolique. Pour rappel, Cirkut a déjà travaillé avec de nombreux artistes tels que Pitbull, Britney Spears, Kesha, Rihanna, Katy Perry, Nicki Minaj, Taylor Swift ou encore The Weeknd. Voilà qui est prometteur !