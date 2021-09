Ava Max annonce Sad Boy, un nouveau single

Bonne nouvelle pour la sphère pop ! Ava Max publiera le 10 septembre prochain Sad Boy, son nouveau single.

A moins de trente ans, Ava Max s'est imposée comme une valeur sûre de la musique pop : Sweet but psycho, Kings and Queens et, plus récemment, Who's Laughing Now, l'on ne compte plus les single catchy et efficaces publiés par la jeune artiste. Après le succès incontestable de son premier album intitulé Heaven & Hell mais aussi de sa réédition, Ava Max nous revient avec Sad Boy.

"ALERTE, NOUVELLE CHANSON", a ainsi posté l'artiste sur Instagram. Pour découvrir ce nouveau morceau, rendez-vous le 10 septembre prochain.