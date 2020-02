Attention, voilà comment les signes Astro montrent qu'ils vous aiment !

Notre signe astro influe t-il sur notre façon d'aimer ? C'est bien possible ! Et justement, on se posait la question : comment savoir que quelqu'un nous aime, selon son signe astrologique ? Prenez des notes, on a ce qu'il faut !

Comment les signes montrent-ils qu'ils aiment ?

Bélier : avec un Bélier, ce sera toujours subtile ! Traduction, il vous faudra lire entre les lignes. Les émotions ne les mettent pas toujours à l'aise alors s'il vous aime, ils vous le montreront en vous offrant des fleurs, par exemple !

Taureau : un taureau vous fera toujours passer en priorité : il passera du temps avec vous dès qu'il le peut, il vous donnera toute l'attention dont vous avez besoin.

Gémeau : Si un Gémeau vous aime, alors il fera tout ce qu'il pourra pour vous intégrer à son univers. Lui qui aime l'aventure, il voudra tout faire avec vous !

Cancer : Romantique, un cancer vous écrira des lettres enflammées (oui oui). En fait, vous aurez presque l'impression de vivre dans une comédie romantique.

Lion : si un lion vous aime, alors il vous encouragera toujours. Vous aurez l'impression d'être au sommet, tant il boostera votre ego. Il ne sera pas avare de compliments !

Vierge : Si un Vierge vous aime, alors il fera ressortir son côté romantique. Il organisera des dates, planifiera des sorties... vous deviendrez sa priorité !

Balance : Les Balances ne misent pas tout sur les grandes démonstrations, au contraire : elles préfèrent de loin les petites choses : comme vous offrir des cadeaux ou même rentrer avec des fleurs.

Scorpion : Un Scorpion vous donnera tout ce que vous voulez ! Que ce soit matériel ou non, il fera tout pour vous combler .

Sagittaire : Généreux, le Sagittaire partagera tout avec vous - d'une part de gâteau à son appartement.

Capricorne : S'il vous aime, le Capricorne sera attentif : il saura retenir ce que vous dites, il sera à l'écoute... il voudra simplement vous rendre heureux.

Verseau : Lorsqu'il vous aime, un Verseau fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous mettre à l'aise. Aussi, il ne vous laisseront JAMAIS déprimer : il amélioreront votre journée, c'est sûr .

Poisson : Enfin, un poisson voudra tout savoir de vous. Curieux et intéressé, il vous posera le plus de questions possibles. Et aussi, ils vous admireront beaucoup.

Et vous, quel est votre signe astro ?