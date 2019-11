Attention, on sait ce qui peut détruire un mariage !

On le sait, le mariage demande énormément d'investissement et de compromis. Pendant que certains couples divorcent à cause de sites de rencontre (oui, oui), d'autres choisissent soigneusement ce qu'ils révèlent à leur moitié. On s'explique ; selon une étude, près de 20% des personnes mariées aurait un secret bien gardé qui, révélé, pourrait détruire leur mariage.

Le secret du mariage

Alors évidemment, on ne peut pas toujours tout dire ! Ceux qui gardent des secrets, eux, se défendent en disant que chaque couple marié doit avoir son jardin secret... et si c'était ça la recette d'un mariage réussi ?