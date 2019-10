Attention, n'oubliez pas le changement d'heure ce week-end !

Dans le Virgin Tonic, on est toujours là pour vous partager les bonnes nouvelles. Et cette fois, on pense à vous rappeler que vous gagnerez une heure de sommeil ce week-end ! Dans la nuit du 26 au 27 octobre prochain, n'oubliez pas le passage à l'heure d'hiver.

N'oubliez pas le changement d'heure !

Alors que le changement est contesté notamment pour son impact sur l'environnement, sachez que ce n'est pourtant pas la dernière fois que l'on modifie nos montres : le problème, c'est qu'il est "très compliqué d'harmoniser tous les créneaux horaires des différents pays de l'Union européenne, notamment entre ceux qui voulaient garder l'heure d'hiver et d'autres qui privilégiaient l'heure d'été"... explique le Parisien.

Alors n'oubliez pas que dimanche, à trois heures du matin, il sera en fait deux heures !