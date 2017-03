Asus : Gagnez votre smartphone ZenFone 3 Max Plus avec Virgin Radio !

L’été approche et c’est bientôt l’occasion de se la péter sur la plage, partout d’ailleurs. Entreprise facilement réalisable si vous vous baladez avec le petit bijou de la marque ASUS , le smarphone ZenFone 3 Max Plus ! Une batterie extrême, externe, une caméra perfectionnée, un design métallique, un lecteur d’empreinte, c’est le téléphone à avoir. Il est équipé d’un écran Full HD, vous permettant de regarder les clips de vos artistes Virgin Radio et il a une incroyable autonomie de 38 jours en 4G, dingue !

Du 27 mars au 2 avril, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre smartphone ZenFone 3 Max Plus ! Comment participer ? C’est facile, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement. Bonne chance à tous les amis !