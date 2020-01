Astrologie : 2020, bonne ou mauvaise année pour votre signe ?

Pour les Béliers, il semble qu'un gros changement cet hiver risque de vous déstabiliser. Mais pas de panique, le mois de mars vous sera plus propice et vous réserve de belles surprises. Restez tout de même vigilants, cette année ne sera pas de tout repos. Les Taureaux, quant à vous, rien ne vous arrête ! De nombreux rebondissements à venir côté professionnel même si vous serez parfaitement serein en amour. Et si tout va de ce côté-là, le reste suivra... Un peu moins reluisant chez les Gémeaux qui ont littéralement envie de tout envoyer balader. Ne cessez pas à la panique pour autant et soyez patients. Quelque chose de bien vous attend en février. Cette année, votre clé c'est l'équilibre !

C'est au printemps prochain que tout se jouera pour les Cancers. Et si cette année devrait prévoir du mouvement dans tous les domaines, c'est particulièrement cet été que tout devrait s'aligner. De plus, si vous êtes célibataire, une belle surprise vous attend. Ouvrez les yeux ! Idem pour les Lions qui pourrait connaître un amour naissant à l'arrivée des beaux jours. Si l'équilibre et l'harmonie devraient rythmer votre année, quelques petits soucis financiers pourraient venir poser un nuage sur ce bonheur. Pas de panique, vous saurez traverser cette épreuve. Les Vierges ne passeront pas forcément un beau début d'année avec une remise en question assez prégnante. Jupiter vous aidera toutefois à surmonter cela dès le printemps 2020. Côté amour, si vous êtes plutôt serein, votre envie de liberté pourrait vous jouer quelques tours, allez-y molo !

Pour nos amis les Balances, le karma semble au plus fort cet hiver ! Il vous apportera bienveillance et bonne fortune. Votre travail paye enfin en 2020 et il ne vous reste plus qu'à en profiter ! Côté coeur, c'est l'engagement qui sera de mise. Officialisation de la relation, conception d'un bébé... de belles choses en perspective, ne gâchez pas tout ! 2020 est également une une année charnière pour les Scorpions. Si une heureuse nouvelle devrait égayer votre année, il faudra aussi penser à mieux s'organiser afin de concrétiser vos ambitions. Si vous y parvenez, vos actes conditionneront amplement votre avenir... et pour longtemps. Les Sagittaires devront se protéger cette année. Un nouveau cycle démarre pour eux et risque de mettre le bazar. Si le travail et la santé seront valorisés, il risque d'y avoir de gros changements au niveau des couples.

Les Capricornes, profitez de l'hiver pour remettre de l'ordre dans votre vie et arriver en été libre comme l'air. Votre signe sera l'un des plus avantagés en 2020. Que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel ou encore financier, tout se déroulera sans encombre majeur. Idem pour les Verseaux qui sont les grands gagnants du zodiaque cette année. Votre vie sera rythmée par des amours passionnés, des réussites professionnelles et des amitiés sincères. Rien que ça. Enfin, les Poissons auront des réussites et des épreuves mais sauront conserver leur positivité. Même si ils auront une santé légèrement capricieuse, un important magnétisme se dégagera d'eux. Et il ne laissera indifférent personne. Si du côté professionnel, ce ne sera pas une année de folie, l'amour se vivra avec un grand A.