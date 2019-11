Astro : Quels sont les signes qui font les meilleurs amoureux ?

Parmi les 12 signes astrologiques du zodiaque, il y en a pour tous les goûts ! Alors forcément, il faut savoir que toutes ces personnalités n'ont pas la même approche ou le même comportement en amour. Il y en a que l'on pourrait qualifier de "bon amoureux" et d'autres pas. C'est ce que nous allons tenter de vous présenter grâce à plusieurs analyses qui désignent certains signes comme le must en matière d'amour.

Pour les Taureaux, ce qui compte le plus c'est avant-tout de passer un bon moment avec son partenaire. Ils ne veulent pas se prendre le chou ou créer de drame. Il aime la stabilité, la sérénité et le calme. Et c'est avec les Cancers, les Balances et les Vierges que ça fonctionne le mieux. Attention tout de même, ces derniers ne sont pas du genre à se faire passer la bague au doigt facilement.

Les Balances sont ce que l'on pourrait appeler le "partenaire idéal". De nature romantique, il demeure toujours franc et honnête. Plein de petites attention, ce signe vit l'amour avec un grand A. Les Balances apprécieront la présence de personnes originales et s'entourent souvent des Gémeaux, Vierges, Sagittaires et Lions.

On le sait, les Poissons sont empathiques et sensibles. Et même si ils sont difficiles à cerner, ils sont très à l'écoute de leur partenaire. Toujours dans les étoiles, les poissons poussent leur moitié hors de leur zone de confort. Et si il ont sans cesse besoin qu'on les comprenne, ils peuvent toutefois être rancunier si ils se sentent trahis.

Les Cancers possèdent toutes les qualités pour être le partenaire idéal. Tendre, honnête, stable, ils ont avant-tout besoin d'un couple solide. Leur atout majeur ? S'ils se sentent bien, ils n'iront jamais voir ailleurs et ne risqueront pas de saboter leur relation. Les cancers aiment particulièrement s'entourer des Scorpions, des Taureaux ou des Poissons. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !