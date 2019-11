Astro : Quel fêtard êtes-vous selon votre signe ?

On commence avec les Verseaux, qui sont des adeptes des apéros ! Mais attention, ils préfèrent boire en petit comité et avec leurs amis proches. Des moments qui partent d'ailleurs souvent en confessions. Pour les Poissons, c'est plus "faites ce que je dis mais pas ce que je fais". Alors qu'ils précisent à chaque fois qu'ils ne vont pas boire, ce sont souvent les premiers à être bourrés. Et à finir au petit matin... Les Béliers, quant à eux, sont souvent comparés à des tornades. Ils adooooooorent la fête et ont du mal à s'en passer. Les personnes autour d'eux les adorent puisque, forcément, ils sont très drôles. Et c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des verres. Du côté des Taureaux, c'est leur charisme qui les fait briller en soirée. Jamais contre un petit verre, ces derniers savent toujours rester classes. Ils ne vomissent d'ailleurs jamais.

Les Gémeaux sont à fond ! Ils adorent boire et supportent bien l'alcool. Toujours de bonne humeur, ils sont les premiers à amuser la galerie et à veiller à ce que tout le monde participe. Leur but ? Que la fête plaise au plus grand nombre. L'inverse des Cancers, qui eux, n'aiment pas les grosses soirées. Ils préféreront un endroit familier en petit comité. Cela ne les empêche pas de s'amuser et de participez. Et même d'être un peu bourré de temps en temps. Chez les Lions, c'est la recherche d'attention qui prime. Ils adorent les beaux endroits et les cocktails chics. L'apparence est très importante et, même si vous ne dites pas non à un petit verre, vous paraissez souvent inaccessible. Un signe qui s'oppose aux Vierges, qui, elles, préfèrent la discrétion. Leur activité préférée en soirée ? Observer les autres boire afin d'étudier leur comportement. Attention tout de même, malgré son tempérament calme, ce signe peut souvent se montrer très dynamique.

Pour les Balances, c'est la séduction qui prime ! Ce sont de vrais bourreaux des cœurs lorsqu'ils boivent. Côté alcool ou soirée, tout leur convient. Toutefois, lorsqu'ils n'arrivent pas à leurs fins, la soirée peut vite basculer du côté obscur. Une facette que connaît bien le Scorpion puisqu'il n'a aucune limite ! Avec lui, c'est TOUT ou RIEN. Soit il ne boit pas, soit il boit des litres, soit il rentre tôt, soit il rentre au petit matin. Bref, c'est selon son humeur. Et on ne le changera pas. L'inverse du Sagittaire qui, quant à lui, sait s'amuser, même s'il a toujours ce côté responsable qui fait que l'on peut toujours compter sur lui en situation de crise. Enfin, les Capricornes ne sont pas difficiles. Ils aiment faire la fête n'importe où et avec n'importe qui. Toutefois, ils possèdent un petit coté casanier qui les fait assez rarement sortir de leur univers. Drôle et cultivé, ils brillent par leurs qualités mais n'en font pas souvent profiter les autres. Dommage.