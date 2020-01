Astro : Que vous réserve l'année 2020 en Amour selon votre signe ?

Pour les Béliers, la première moitié de l'année sera assez calme. C'est dès le mois de juin que votre sex-appeal va se réveiller et vous pourrez pleinement vivre vos désirs. Un état d'esprit qui se calmera en fin d'année avec la perspective de voir un équilibre arriver à grands pas. Les Taureaux vont connaître la douceur et la paix dans leur couple à partir du mois de mars. Les sollicitations iront également bon train. Attention tout de même à vos propos qui pourront causer des dommages et des malentendus. La fin d'année sera placer sous le signe de l'expression de vos sentiments et de vos sensations. Des relations en dent de scie pour les Gémeaux qui devraient davantage profiter du moment présent et de ce qui se présente à eux. Dès la fin de l'été, une officialisation pourrait vous combler de joie. Un état d'esprit qui se perpétuera jusqu'à la fin d'année avec un équilibre et de la complicité à foison.

Les Cancers auront des pulsions vers la fin de l'hiver. A bon entendeur. Dans les mois qui suivent, ces derniers pourront enfin respirer et oublier le sentiment de frustration et d'insatisfaction qui habitait leur couple. Les angoisses s'envoleront toutes seules et vous pourrez enfin profiter de la tendresse dans votre histoire d'amour. Si c'est le début, vous pourrez la faire fructifier. Du côté des Lions, le premier semestre verra votre relation devenir assez confuse. Pas de panique puisque le bonheur et la tendresse seront de retour dans la seconde partie de l'année. Une envie de vous évader ? N'hésitez pas ! Que vous soyez en couple... ou même tout seul. Ces moments pourraient vous être très bénéfiques. Les Vierges, l'année va se montrer difficile. Tout repose sur vos épaules. On sait que parfois vous aimeriez plus de soutien, alors n'hésitez pas à le demander. En début de second semestre, vous devrez restructurer vos relations. Il n'en sortira que du positif.

Janvier et février sera une période excellente pour les Balances. Les mois qui suivront pourront même vous présenter des propositions indécentes. En deuxième partie de l'année, plus de tabou, vous exprimez vos besoins et vos envies. Votre libido sera accentuée et pourra vous rendre nerveux(se). Préparez-vous, l'année risque d'être animée. Les Scorpions, quant à eux, vont se laisser porter. Et ce n'est pas plus mal. Tout semble être décuplés pour eux. Attention toutefois à une trop gros élan de spontanéité. Il faudra également penser à vous et à vous faire du bien. Enfin, ne refoulez pas vos émotions, vous risqueriez d'y perdre au change. Les Sagittaires en couple devront faire attention à la manière dont ils veulent faire passer leur message. Votre charme sera toutefois accru en début d'année. La fin d'année sera placée sous le signe de l'engagement et de l'envie de partager avec votre partenaire. C'est bien. Les célibataires auront du mal à avancer, même si de nombreuses sollicitations vont pointer le bout de leur nez. Détendez-vous et acceptez les rapprochements.

Les Capricornes vont connaître une libido à son apogée. Beaucoup de rencontres et de connexions en perspective. Méfiez-vous de la manière dont vous exprimez vos sentiments et évitez les malentendus. Côté couple, tout semble rimer avec bonheur. Une concrétisation de couple ou une installation pourront également être de mise. Pour les Verseaux, vos sentiments amoureux vont prendre de la place. Beaucoup de place. Autorisez-vous enfin au plaisir ! Vous allez faire de jolies rencontres et vous allez même renforcez des liens. Enfin, les Poissons sont vernis. Ils sont placés sous le signe de l'amour fusion, de la passion et des émotions. Parfois même trop. Évitez les tensions inutiles et vous comprendrez que le mot plaisir n'aura plus de secret pour vous. La fin de l'été vous aidera à cadrer vos amours. N'hésitez pas à être plus demandeur et affirmé.