Astro : Que vous réserve l'année 2020 dans le travail selon votre signe ?

Les Béliers, il est temps de briller ! Cette année pourrait être le moment idéal pour enfin être perçu à votre juste valeur. Ce n'est pas trop tôt. Et si vous ne vous plaisez pas, les premiers mois de 2020 pourraient être synonyme d'une rupture de contrat. Ne comptez toutefois pas vous reposer. Du côté des Taureaux, vos collègues et vos amis ne vous reconnaîtront pas. Plus question de ruminer ou de subir... Avec une ambition décuplée, vous allez vous investir comme jamais. Bref, une année très importante. Au contraire, chez les Gémeaux, le travail ne sera pas votre priorité. Vous serez efficace, comme d'habitude, mais sans ambition particulière. Vous êtes une personne très tenace, ne lâchant jamais prise, lorsqu’un idée trotte dans votre tête, il faut que vous réussissiez à la concrétiser.

Les résultats sont au rendez-vous pour les Cancers ! Il vous suffit simplement de bien saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Votre esprit sera déterminé et audacieux. Osez rêver grand et n'hésitez pas à travailler pour l'obtenir. La balle est dans votre camp. Les Lions seront aux anges dans le domaine du travail. Et si la patience n'est pas forcément leur première vertus, il faudra toutefois y songer. Vous devrez faire face à des itinéraires changeants, rien ne se passe comme prévu. Inutile de faire des plans sur la comète, laissez-vous plutôt porter et vivez au jour le jour. Les Vierges ne seront pas satisfaits de leur situation. Vous trouvez que vous stagnez et le faite savoir à votre hiérarchie. Vous allez gagner en confiance et cela même si votre vie professionnelle va changer radicalement. Tenez vous prêts !

Les Balances devront se montrer appliquées, concentrées et sérieuses ! Il y aura énormément de mouvements en 2020. Même si certaines demandes semblent exagérées, ne laissez pas le stress vous envahir, faites-vous confiance et tout ira bien. L'ambition sera le mot le plus important pour les Scorpions. Votre progression sera assurée et votre charisme y jouera un rôle important. C'est votre année, pas de doute ! Pour les Sagittaires, le travail sera votre bouffée d’oxygène. Vous allez vous montrer très créatif et productif. Attention toutefois à vos dépenses même si vous faites tout pour améliorer vos conditions de vie.

Les Capricornes seront très bien dans leurs baskets cette année ! Vous allez même impressionner. Ne faites pas attention aux critiques de certains de vos collègues qui se rendront vite compte de votre efficacité. Chez les Verseaux, l'activité professionnelle vous servira de défouloir en 2020. Vous y trouverez des joies mais aussi des épreuves. Surmontez-les. Cette année est une année de changement et votre secteur professionnel n'y échappe pas ! Enfin, les Poissons n'auront pas vraiment une année de travail exceptionnelle. Toutefois, exprimez-vous clairement, communiquez sur l'avancée de vos projets et vos supérieurs ne manqueront pas de venir vous féliciter.