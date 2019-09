Astro : Que pensent les signes de leur ex ?

Bon, on vous l'accorde, revenir sur une relation n'est pas toujours bon. En fait, le plus souvent, on préfère même éviter. Mais allez savoir pourquoi, on a tous une façon différente de voir nos ex : certains prient pour que le leur brûle en enfer tandis que d'autres prient pour que le karma leur rendent la pareille. Bref, tous les signes astro ne sont pas égaux face à la rupture. Du coup, voici exactement comment vous voyez votre ex selon votre signe (et vice versa, du coup !)

Bélier : "Qui ?"

Taureau : vous avez probablement fait un pacte du genre 'on se remet ensemble si on n'est pas marié à 40 ans'... non ?

Gémeaux : " Ouais enfin, on était pas vraiment ensemble non plus"

Cancer : Vous êtes cancer ? Alors vous maternez encore peut-être votre ex

Lion : Vous espérez que votre ex compare ses relations avec la vôtre

Vierge : Vous avez complètement refoulé l'expérience

Balance : Vous ressentez encore son absence

Scorpion : Vous vous dites qu'il/elle est barge... et vous aimez ça

Sagittaire : Il/elle vous en demandait beaucoup trop

Capricorne : Vous êtes persuadé que vous n'aimerez plus jamais

Verseau : Vous prétendez être amis mais... vous n'êtes pas passé(e) au-dessus .

Poisson : Vous serez toujours amoureux de vos ex. Toujours !

Alors, vous vous reconnaissez ?