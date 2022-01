Astro : Nouvel An Chinois, que vous réserve le signe du Tigre d'eau en 2022 ?

L'année 2022 commence à peine et, soyons honnêtes, elle n'est pas des plus heureuse (pour l'instant). Placée sous le signe du Tigre d'eau, cette nouvelle année s'annonce pleine de changements et d'opportunités pour les signes - de quoi nous remonter (légèrement) le moral... tout de suite, les prédictions !

signe chinois, rendez-vous ICI ! Pour calculer votre

L'année du tigre

Lapin : les natifs du lapin, il faudra vous préparer au changement. On vous l'accorde, le changement peut faire peur. Mais promis, vous en tirerez une jolie leçon en cas d'échec. D'ailleurs, on vous conseille vivement d'être plus doux(ce) envers-vous même cette année.

Rat : cette année, pas de grands changements, pas de virage à 180 degrés. En fait, attendez-vous à une année plutôt calme et sereine. Il y a des chances pour quelques petits désagréments s'ajoutent à l'équation mais rien que vous ne puissiez pas gérer.

Buffle : en ce début d'année, les Buffles se sentiront plus légers. Est-ce que vous aurez envie de chanter "libérée délivrée ?", peut-être bien. Et, c'est tout à votre honneur ! Attendez-vous à une année pleine de changements.

Tigre : entrer dans l'année de son signe, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Pour les tigres, ces nouvelles énergies ne seront pas toujours faciles à gérer... mais la bonne nouvelle, c'est que vous apprendrez beaucoup.

Dragon : souriez, vous allez passer une belle année ! En 2022, les dragons auront de la chance et se verront offrir de belles opportunités.

Serpent : après quelques années compliquées et surtout, mouvementées, les serpents vont (enfin) avoir droit au calme qu'ils méritent. Et ça, ça fait du bien ! Petit bonus, quelques nouveaux projets devraient voir le jour !

Cheval : que les chevaux se tiennent prêts, cette année, ils ne font pas arrêter ! De beaux projets se profilent et, en plus, l'énergie qui va les accompagner tout au long de l'année est plus qu'agréable.

Chèvre : cette année, les chèvres se sentiront bien. Charisme au max, esprit tranquille... la combinaison parfaite pour une belle année, pleine de promesses. N'oubliez pas de suivre votre instinct !

Singe : chers singes, 2022 sera l'année de la bonne humeur et de la joie ! Votre vie sociale sera bousculée (pour le meilleur) cette année : attendez-vous à faire des rencontres inoubliables !

Coq : cette année, les Coq vont maintenir un équilibre entre travail acharné et pauses méritées... faites attention à vous et n'oubliez pas que savoir s'octroyer des pauses est (aussi) une preuve d'intelligence !

Chien : Les chiens seront axés sur leur réussite : lorsque vous avez un but, vous faites tout pour l'atteindre et 2022 devrait vous permettre d'y arriver. Ne lâchez rien !

Cochon : pour les cochons, cette années sera fructueuse côté travail et finances. Malheureusement, côté coeur, ce sera peut-être un peu plus morose... mais, haut les coeurs !

Qu'importe ce que prédit votre horoscope cette année, on vous souhaite une merveilleuse année du Tigre d'eau !