Astro : Ne manquez pas la lune rose du 27 avril

Ouvrez bien grand vos yeux et surtout, pensez à mettre votre réveil dans la nuit du 26 au 27 avril ! Pourquoi ? Tout simplement pour admirer la Super Lune rose qui illuminera le ciel cette nuit là. Notez qu'elle sera visible à 3h31 et surtout, qu'elle sera 14% plus grande et 30% plus brillante qu'une pleine lune dite "classique".

Ne manquez pas la Super Lune Rose !

Mais alors, pourquoi cette Lune est-elle si particulière ? Tout simplement parce qu'elle aura "lieu au moment où notre satellite est sur le point de son orbite le plus proche de la Terre, le périgée", explique le Bonbon. Ainsi, la Terre, la Lune et le soleil seront parfaitement alignés, ce qui explique sa taille mais aussi sa brillance.

Soyez prêt(e) !