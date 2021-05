Astro : Mercure rétrograde dès aujourd'hui mais, ça veut dire quoi ?

On vous entend d'ici : "Mercure quoi ?". Rétrograde, Mercure Rétrograde. Pour vous la faire courte, il arrive que les planètes reculent - ou du moins, qu'elles donnent l'impression de reculer. Et quand Mercure décide de partir en moonwalk, le plus souvent, rien ne va. Explications.

Déjà, sachez que le phénomène se produit plusieurs fois par an et qu'il ne dure que quelques semaines. Le seul souci ? Ces quelques jours peuvent nous paraître longs, très longs. En cause, des retards, des imprévus, des délais... bref, tout ce que l'on n'aime pas. Accrochez-vous, Mercure sera en rétrograde du 29 mai au 22 juin.

Mercure Retrograde en Gémeaux

Avec le signe du Gémeaux, gare aux étourderies ! Relisez vous bien, soyez bien sûr(e) de ce que vous allez dire avant de parler et surtout, surtout, vérifiez bien votre agenda ! Vous n'êtes pas à l'abris de manquer un rendez-vous ou de vous perdre dans les horaires.

Envoyer sa voiture au garage

Si vous planifier de partir quelque part, veillez bien à la période ! D'abord, vous pourriez rencontrer des problèmes de transports : trains en retard ou avions annulés, rien n'est moins sûr. Aussi, si votre voiture part en révision, soyez certain(e) de ne pas prendre la route juste après. La raison ? Vous pourriez bien devoir attendre pour la récupérer.

Signer un gros contrat

Ou alors, assurez-vous de ne manquer aucune close. Sait-on jamais, ça peut arriver.

Envoyer des messages

Vous ne le savez peut-être pas mais Mercure est la planète de la communication. Résultat, vous pourriez bien ne pas réussir à vous faire comprendre ou avoir quelques différents avec vos proches. Choisissez de parler de vive voix, c'est plus prudent.

Faire un achat conséquent

A cette période, faites bien attention à vos finances ! Le pire ? Mercure Rétrograde favorise les pannes d'objets... ayez un petit budget dédié.

Parler sans filtre

On le répète, tout se jouera sur la communication ! Alors si vous devez prendre la parole en public ou avoir une conversation importante, soyez bien sûr(e) de ce que vous direz. Réfléchissez bien.

Courage, cela ne dure que trois semaines.