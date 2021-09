Virgin Tonic : Mercure entre en rétrograde, tout ce qu'il faut savoir pour y survivre

Dans les semaines à venir, vous entendrez peut-être parler de mercure en rétrograde... problème de logistique, colis qui se perdent, oublis... bref, on est parti pour trois semaines bien chargées. Mais, ça veut dire quoi exactement ?

Jusqu'au 18 octobre, on vous conseille donc de bien relire vos e-mails et autres SMS afin d'éviter les erreurs d'orthographe ou de destinataire. Réfléchissez bien avant de parler, vous n'êtes pas à l'abri d'être mal compris(e) ! Pendant cette période, on vous conseille donc de prendre du temps pour vous, de rester calme et de ne surtout tien organiser afin d'éviter les problèmes de logistique. Enfin, on évite de se lancer dans une nouvelle relation ou de signer un gros contrat... la raison ? Cela pourrait ne rien donner...

Avec Mercure Retrograde* en Balance, ce sont nos relations qui seront au premier plan : on le répète, faites bien attention à la façon dont vous présentez les choses à vos amis et à votre partenaire ! On n'est pas à l'abri d'une incompréhension qui finirait en engueulade. Bref, pendant trois semaines, vous pourrez blâmer Mercure pour tout et n'importe quoi !

* évidemment, c'est une illusion d'optique : on a l'impression que Mercure recule mais, ce n'est évidemment pas le cas !