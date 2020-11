Depuis quelques années, c'est presque devenu une mode. On ne sait pas vous mais nous, on n'avait encore jamais entendu parler de Mercure en Rétrograde avant récemment - d'ailleurs, on vous avait même préparé un petit guide pour y survivre, selon votre signe astro. Mais, c'est quoi concrètement, Mercure en Rétrograde ? Eh bien, c'est tout simple : lorsque l'on observe la plus petite planète proche de la Terre, elle peut parfois donner l'impression de reculer. Et c'est justement cette petite marche arrière que l'on baptise 'Mercure en Rétrograde". Visiblement, ce phénomène (qui peut se produire plusieurs fois dans l'année) impacte bien plus que la position géographique des planètes. Et c'est là que ça coince.

Petits tracas et quiproquos

Notez que la période s'étend sur trois semaine. Par exemple, le dernier Mercure en Rétrograde de l'année 2020 a débuté le 14 octobre pour mieux se terminer le 3 novembre. Au cours de ces semaines qui, on ne va pas se mentir, sont parfois chaotiques, l'on peut rencontrer des problèmes de communication, de logistique, quelques quiproquos et tous les petits tracas qui peuvent ruiner un quotidien. Autrement dit, ce n'est pas non plus le meilleur moment de l'année. Certains verront leurs ex pointer le bout de leur nez, d'autres enchaîneront les disputes. Bref, Mercure en Rétrograde bloquera presque tous vos plans, au point que tous les petits désagrément lui seront mis sur le dos. Mais, le phénomène n'engendre pas que du négatif ! Profiter de cette période pour réfléchir, pour vous retrouver et peut-être même pour vous offrir une petite introspection.

Mercure "directe"

La bonne nouvelle, c'est qu'après 24 jours de petites galère, Mercure s'est remise dans son axe. A compter du 3 novembre prochain, elle sera "directe" en Balance et ce, jusqu'au 10 novembre. Ce qui vous attend ? Plus de clarté, pour commencer. La diplomatie sera de mise, comme la politesse et même le flirt. Oubliez les soucis de communication qui se sont accumulés ces dernières semaines, tout vous semblera nettement plus fluide. Ce sera aussi le bon moment pour vous exprimer et ce de n'importe quelle façon. Amateurs d'art, c'est votre moment !

La bonne nouvelle, c'est que vous êtes tranquille jusqu'à l'an prochain : Mercure reculera le 30 janvier 2021 - histoire de bien commencer l'année. Allez, profiter de ce répit !