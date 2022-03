Astro : Donne nous ton signe, on te dira qui tu es

Balance : La Balance est en recherche constante d'équilibre et d'harmonie. Signe le plus romantique du zodiaque, elle recherche la relation parfaite et vous donnera l'impression de vivre dans une comédie romantique.

Capricorne : signe de Terre, le Capricorne est extrêmement logique et analytique. Il va droit au but et ne recule devant rien pour l'atteindre... au fond, le Capricorne est un signe sensible (même s'il ne le montre pas)