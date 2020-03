Astro : Comment survivre à Mercure en rétrograde selon votre signe

Si les difficultés ne font que se succéder dans vos vies, pas de panique, c'est normal : votre téléphone est cassé, votre colis s'est perdu, vous êtes disputé avec votre moitié... tout ça est totalement normal et non, le sort ne s'acharne pas contre vous. En fait, mercure est actuellement en rétrograde (et ce, jusqu'au 10 mars) et c'est la raison pour laquelle tout vous parait compliqué. Pas de panique, on sait comment s'en sortir - selon votre signe astro.

Bélier : RESTEZ CALME ! On vous l'accorde, si rien de va comme vous le souhaitez, alors vous aurez bien du mal à vous contenir. Mais vraiment, ne dépensez pas trop d'énergie pour rien.

Taureau : On conseille vivement au Taureau de prendre son temps. On se détend, on se calme et on y va à son rythme.

Gémeaux : Le Gémeaux et son impatience légendaires seront clairement touchés par ce phénomène. Là encore, on vous conseille de rester calme.

Cancer : trés émotif, le cancer va se retrouver pris par ses sentiments. Alors on se détend, on prend son temps. Pas de drama ou de réaction trop prononcée !

Lion : Le lion (qui a toujours mille projets en cours) se verra ralenti. Patience, on ne s'énerve contre personne !

Vierge : Très organisée la Vierge aura bien du mal à gérer les retards et les plans ratés. le mieux ? Essayer de rien organiser d'important !

Balance : De nature calme, la Balance devrait s'en sortir... mais si mercure s'attaque à ses relations amoureuses, là, ça pourrait se compliquer ! Alors pas de premier date à cette période !

Scorpion : le scorpion déteste que les choses lui résiste. Du coup, on lui conseille de se détendre et de prendre sur lui (au maximum) pour se laisser aller !

Sagittaire : le Sagittaire est toujours pressé et cette période de lenteur devrait être l'occasion pour lui de lever le pied.

Capricorne : plus organisé que la Vierge, le Capricorne va avoir du mal à supporter cette période.

Verseau : le Verseau est le signe le moins dérangé par les retards et les complications de Mercure (chanceux !)

Poisson : Le poisson, très emphatique, va avoir bien du mal à contenir ses émotions. Sortez les mouchoirs !

Courage, il ne reste plus que quelques jours. La mauvaise nouvelle, c'est que mercure sera en rétrograde trois fois cette année.