Astro : Ces signes qui auront le coeur brisé en 2022...

Une nouvelle année débutent et, comme toujours, celle-ci promets de nombreuses joies mais aussi quelques peines. Selon les astres, pas moins de quatre signes pourraient bien avoir le coeur brisé dans les mois à venir... mais pas de panique ! L'astrologie n'est pas toujours exacte et puis, tout est parfois une simple question de perception. Tout de suite, les quatre signes qui vont devoir se protéger peut-être plus que la moyenne cette année.

Capricorne

Qu'il soit célibataire ou en couple, le Capricorne va probablement passer une mauvaise année... sentimentalement parlant. Souvent méfiant (et exigeant), le Capricorne a bien du mal à s'ouvrir aux autres. Le souci, c'est que parfois, à trop hésiter, on laisse passer quelques opportunités... et c'est justement ce qui va le perdre cette année. En couple, méfiez-vous de vos ex ! Certains pourraient revenir dans votre vie... de quoi tendre votre partenaire.

Lion

Chers Lions, cette année va plutôt bien commencer ! Par contre, l'été va de dégrader. D'ailleurs, faites attention à la date du 31 juillet : au programme de cette période, une grosse remise en question.

Balance

Comme les Lions, les Balances vont bien commencer l'année. Par contre, les natifs de la Balance vont ressentir le besoin de s'éloigner de leur partenaire au fil de l'année. Cette indécision pourrait bien froisser sa moitié qui pourrait même ne pas la reprendre.

Verseau

L'année 2022 sera placée sous le signe de la concession pour les Verseaux. Chers Verseau, vous avez peut-être commencé l'année sur un nuage mais, malheureusement, cela pourrait ne pas durer : il est possible que vous ne soyez plus en phase avec votre partenaire... ce qui pourrait causer quelques conflits.

Haut les coeurs, cette année pourrait très bien être celle du renouveau... en tout cas, nous, on y croit.