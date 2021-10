Astro : Ces signes à éviter (en prio) pour s'épargner un coeur brisé

Alors que tout le monde rêve de trouver l'âme soeur, ce n'est pourtant pas toujours évident. Et le pire, c'est lorsque l'Astro s'en mêle. Si vous faites partie de ceux qui apportent une quelconque importance à l'astrologie et surtout, si vous regarder le thème astral d'un date avant de passer à l'étape supérieure, la suite devrait vous intéresser...

Tout de suite, les signes qui risquent de (vraiment) vous briser le coeur.

SAGITTAIRE

Nos excuses à tous les Sagittaires mais, sur le papier, ce signe est réputé pour être le plus infidèle du zodiaque (avant de monter sur vos grands chevaux, noter que chaque personne est différente tout de même). Bref, ce qui intéresse le Sagittaire, c'est le flirt et la drague : la vie de couple et le happy end à l'eau de rose ne font pas tellement partie de ses priorités...

VERSEAU

On n'ira pas par quatre chemins : le verseau est le signe le plus indépendant du zodiaque. Autrement dit, si vous souhaitez tout faire (vraiment tout) avec votre partenaire, si vous êtes du genre à developper une certaine dépendance en amour, ce signe n'est absolument pas fait pour vous. Aussi, le Verseau n'est pas le plus romantique : en fait, il est de ces signes qui (la plupart du temps) chérissent leur célibat.

Si vous voulez vivre une belle histoire, évitez peut-être les Verseaux et les Sagittaires...!