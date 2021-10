Astro : Célibataires, voici les trois dates clés pour trouver l'amour ! 

L'hiver approche et, si vous êtes célibataire, peut-être souhaitez-vous trouver la bonne personne pour mieux passer vos journée à flâner devant Netflix avec un plaid et des cookies. On vous l'accorde, sur le papier, ce serait magique de trouver votre âme soeur en un claquement de doigts. Mais, et si on vous disais que, visiblement, certaines dates sont plus propices que d'autres ?

la date pour trouver l'amour

Et oui, c'est toujours une histoire de planètes ...

19 septembre

Oui, la date est passée... mais, essayez de vous souvenir : qui avez-vous croisé ou rencontré ce jour-là ? Qui s'est trouvé sur votre route ? Peut-être votre futur(e) partenaire ! La raison ? Les planètes Vénus et Neptune étaient influentes sur cette période. Petit bonus, la constellation du Scorpion entrait aussi dans le paysage. A cette période, peut-être avez-vous eu plus envie de prendre soin de vous...! Et si c'est le cas, cela s'est peut-être vu !

19 octobre

Notez-le, cette date sera propice à la communication. Si tout se passe bien, le 19 octobre prochain, vous aurez envie de passer du temps (avec votre crush ?) et de partager de bons moments...

29 novembre

Personne n'aime le mois de novembre mais peut-être allez-vous apprécier cette date. Visiblement, vous pourrez tout vous permettre (dans la limite du raisonnable) : laissez parler votre imagination, osez inviter votre crush au resto... vous ne pourrez être que surpris(e).

Vous avez toutes les clés en main pour trouver la bonne personne alors... à vous de jouer !