Astro : ce que tout le monde aime chez vous, selon votre signe

En ce looong week-end, on a décidé de se complimenter un peu. Parce que Eh, ça ne fait jamais de mal de féliciter d'être nous-mêmes. Et justement, on se demandait : qu'est-ce qui nous rend irrésistible aux yeux du commun des mortels ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que la réponse est dans votre signe astro. Oui, encore.

Bélier : Vous savez ce que vous voulez et mieux, vous allez le chercher. Bonus, votre petit côté excitant !

Taureau : Vous êtes drôle et en plus, vous avez du charme .

Gémeaux : Les Taureaux vont être jaloux : vous n'êtes pas drôle, vous êtes carrément hilarant. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes unique.

Cancer : Votre douceur vous rend irrésistible mais, pas que ! Vous savez toujours quoi dire, au bon moment. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde !

Lion : on l'a peut-être déjà dit mais votre magnétisme fait tout. Tout le monde veut toujours être dans votre cercle !

Vierge : Votre intelligence, votre côté cynique et votre indépendance font craquer

Balance : Vous charmez naturellement n'importe qui. Pas étonnant que tout le monde vous aime !

Scorpion : Vous fascinez les autres, sachez-le !

Sagittaire : votre savez faire les deux : vous amuser, comme prendre les choses au sérieux.

Capricorne : Vous êtes stable et vous prenez soin des autres. Bref, vous avez un coeur (même si vous ne l'admettrez jamais).

Verseau : Votre intelligence et votre différence vous ferait marquer des points avec n'importe qui.

Poisson : Vous avez énormément de coeur et en plus, vous êtes drôle. Rappelez-nous de vous appeler quand on sera déprimés.

Et vous, quel est votre signe Astro ?