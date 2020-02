Astro : Ce que les signes veulent VS. ce dont ils ont vraiment besoin en amour  !

On ne le dira jamais assez mais, en matière de couple il y a une grande différence entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Et justement, cette semaine on se penche sur le sujet. Ce que vous voulez VS. Ce dont vous avez besoin selon votre signe, c'est maintenant !

DESIR VS BESOIN

Bélier : les Bélier voudraient quelqu'un de passionné et surtout, quelqu'un à exposer. Mais, ce dont ils auraient vraiment besoin, c'est d'une personne patiente, qui ne fuiraient pas devant la difficulté .

Taureau : Les Taureaux veulent vivre dans un film romantique, avec une personne qui les aide à se sentir attirant et désirable. En fait, ils leur faudrait quelqu'un qui les respecte et qui partage la même vision des choses.

Gémeaux : Les gémeaux veulent de l'extraordinaire : un génie, un acteur, un chanteur, qu'importe ! En réalité, il leur faudrait une personne calme, qui les aide à trouver l'équilibre.. .

Cancer : Les cancers sont tout droit sortis d'un roman à l'eau de rose. Ils veulent le grand amour, la perfection, bref, vous avez saisi l'idée. En réalité, les cancers auraient besoin d'une personne patiente et d'extrêmement loyale.

Lion : Ce n'est pas compliqué, les lions recherchent quelqu'un qui les admirent. Sauf qu'à la base, l'idée c'est de trouver sa moitié, pas son premier fan. Alors ce qui leur faudrait en réalité, c'est une personne patiente et loyale.

Vierge : Côté Vierge, on voudrait quelqu'un d'intelligent - qui sache quand laisser de l'espace. En fait, ce qu'il faudrait à ces signes c'est une personne (un peu) mystérieuse, qui sait parfaitement qui elle est .

Balance : Romantique, la balance veut tout : la beauté + l'intelligence. Alors qu'en vérité, ce dont elle aurait le plus besoin, c'est quelqu'un qui l'écoute et qui ne prendrait pas l'avantage sur elle .

Scorpion : Les Scorpions recherchent une personne qui les adorent et serait presque soumise. En fait, il leur faut du respect et quelqu'un qui saurait poser des limites.

Sagittaire : Les Sagittaire recherchent l'aventure alors, ils ont tendance à chercher l'amour hors des frontière. En vérité, il leur faut quelqu'un qui les comprennent et qui, pourquoi pas, voyagerait avec eux .

Capricorne : Perfection et Fidélité, voilà ce que recherchent les Capricorne. En réalité, il leur faut une personne qui les aideraient à voir le bon côté des choses.

Verseau : Comme les Gémeaux, les Verseaux recherchent quelqu'un d'unique - un génie ou un poète. Aussi, ils veulent de la liberté. Il leur faudrait une personne indépendante qui aurait une autre forme d'intelligence que la leur .

Poisson : Enfin, les Poissons voudraient quelqu'un à guérir - genre un poète torturé. En réalité, il leur faut de l'honnêteté, de la stabilité et de la patience.

Et vous, vous recherchez quoi ?