Astro : Ce que je solstice d'été vous réserve !

S'il y a une date que l'on ne risque pas d'oublier, c'est bien celle-ci : le 21 juin prochain, nous fêterons la musique mais aussi le début officiel de l'été ! Et justement, certains célèbrerons ce que l'on appelle le Solstice. Mais, de quoi s"agit-il au juste ?

Focus sur le solstice d'été

Selon Futura-Sciences, "le solstice d'été correspond au moment de l'année où le Soleil monte au plus haut dans le ciel et éclaire pendant une durée maximale l'un des deux hémisphères". Ce qu'il faut comprendre par là, c'est donc le 21 juin prochain sera donc le jour le plus le long de l'année.

A ne pas confondre avec les équinoxes

On vous l'accorde, en astronomie, on a vite fait de s'y perdre. Ainsi, le solstice est à ne pas confondre avec une équinoxe qui, elle, se caractérise par une durée égale entre le jour et la nuit.

L'origine du mot "solstice"

"Solstice" nous vient du latin solstitium « id. », (de sol « soleil » et sistere « s'arrêter, retenir ». La raison ? Parce que le Soleil semble rester stationnaire pendant quelques jours à ces périodes de l'année, avant de se rapprocher à nouveau de l'équateur).

Vous voilà donc prêt(e) à briller (comme le soleil) par votre savoir !