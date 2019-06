Astro, canicule et loterie dans le Top Insolite de la semaine

Installez-vous confortablement dans un transat avec votre cocktail (et le petit parasol) et préparez-vous à lire le meilleur des news WTF sorties ces derniers jours ! Entre un malchanceux (oui, oui) qui a remporté 30 millions de dollars, la canicule et les signes astro, on a de quoi faire...

Alerte canicule !

Vous le savez, le pays (ou du moins, une grande partie) est en alerte canicule. Résultat, le Brevet a été reporté : les élèves le passeront début juillet ! Et si vous avez encore du mal à lutter contre la chaleur, sachez qu'on a quelques tips pour vous aider à mieux dormir. Ne nous remerciez pas !

Oubliée dans un avion...

Ensuite, passons à nos malchanceux de la semaine : lorsqu'un américain a gagné près de 30 millions de dollars à la loterie, il a évidemment sauté de joie. Mais ça, c'était avant d'apprendre qu'il devrait partager la somme avec son ex... seum, comme on dit. Aussi, une jeune canadienne s'est retrouvée enfermée dans un avion. On vous explique : alors qu'elle s'était endormie pendant de vol, le personnel l'a littéralement oubliée à la descente de l'appareil... on imagine son angoisse.

Allez-vous vous remettre avec votre ex ?

Enfin, on termine avec un peu d'astro : si votre signe se trouve parmi ceux listés, alors vous avez de fortes chances de vous remettre avec votre ex cet été...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolite !