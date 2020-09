Astro : Alerte, on connait les signes les plus romantiques !

Nous ne sommes pas tous égaux face aux romantisme : alors que certains parleront avec leur coeur, d'autres ne s'ouvriront pas facilement. Et le plus souvent, l'Astro permet d'y voir plus clair. Vous vous demandez quels sont les signes astro les plus romantiques ? Pas de panique, on a la liste !

Quel sont les signes les plus romantiques ?

Poisson : Signe d'eau, le poisson est un grand émotif et surtout, c'est un grand romantique ! Rien n'est plus important que l'amour pour ce signe qui vit chaque émotion à fond.

Cancer : pour le Cancer, pas de couple sans romantisme ! On n'irait pas jusqu'à dire que c'est la base mais, tout de même un peu. Si vous tombez un jour sur le signe du Cancer alors attendez-vous à vivre une jolie histoire, ponctuée de petits gestes romantiques !

Balance : Vous ne trouverez pas de balance qui ne soit pas romantique. En couple, la balance aime avoir de petites attentions pour son/sa partenaire. Attendez-vus à recevoir quelques cadeaux !

Scorpion : signe passionné, le Scorpion est du genre à s'inspirer des plus grands films romantiques pour pimenter sa vie amoureuse. On vous laisse imaginer ce que cela pourrait donner !

Alors, vous vous reconnaissez ?!