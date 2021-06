Astro : Alerte, on connait le secret pour savoir qui est votre âme soeur !

Lorsqu'il s'agit d'astrologie, il y a deux catégories de personnes : ceux qui y croient et ceux qui, indéniablement, préfèrent l'ignorer. Mais, et si on vous disait qu'il existe un moyen simple de connaître les caractéristiques de votre âme soeur, simplement en regardant votre carte du ciel ?

Vous le savez sûrement mais, rien ne vaut une petite cure de rappel : non, il n'y a pas que le signe solaire dans le vie. En fait, il y a l'embarras du choix : votre ascendant, votre signe lunaire, vénus, mars... on vous en passe. Et justement, lorsqu'il s'agit de votre âme soeur, tout se passe chez Juno - et non, on ne parle pas du film.

Qu'est-ce que Juno ? Prenez des notes, c'est là que ça devient interessant : selon le placement de cet astéroïde dans votre carte, vous saurez ce que vous attendez véritablement d'une relation amoureuse, ce qui vous comblera. Pourquoi ? Tout simplement parce ces mêmes traits seront à retrouver chez le signe où sera placé Juno. Par exemple, si votre Juno est en Taureau, alors il votre "âme soeur" sera lui-même Taureau (signe solaire, ascendant ou bien venus).

Pour découvrir ce que vous recherchez (vraiment) dans une relation et donc, les traits de caractère de votre âme soeur, rendez-vous ICI. Remplissez votre date de naissance et le tour est joué !