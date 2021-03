Comment séduire selon les signes Astro ? 

La séduction est un art mais quand on connait le signe astrologique en face, le plus souvent, cela facilite les choses. Et justement, on a un petit guide - prenez des notes !

D'abord, tout est une question de caractère : avec les Lion, Vierge, Cancer, Sagittaire par exemple, on vous conseille vivement de bien choisir vos mots. Ils ont besoin de valoriser la personne en face pour pouvoir même envisager de la fréquenter... alors, donnez le meilleur de vous-mêmes !

Lion : pour séduire un Lion, montrez lui qu'il vous plait ! Il vous suffit de liker quelques photos sur les réseaux sociaux et faites-lui ressentir que vous l'admirer.

Vierge : les Vierge aiment l'ordre et la méthode. Traduction, n'hésitez pas à lui montrer que vous prenez soin de vous (et de votre espace).

Cancer : sensible, le cancer a un faible pour les jolies déclarations. N'hésitez pas à lui dire (ou à lui montrer) que vous voulez vraiment passer du temps avec lui/elle !

Sagittaire : pour séduire un Sagittaire, il suffit de le secouer un peu ! De cette façon, vous retiendrez son attention : un débat ou pourquoi un date surprise, c'est la bonne technique !

Vous l'aurez compris, connaître le signe Astro de votre cible vous aidera à mieux la séduire ;) Bonne chance !