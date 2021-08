Astro : 3 choses à faire pendant la Pleine Lune en Verseau du 22 août

Avis à tous les amateurs d'astrologie ! Le 22 août prochain à 14h03, vous pourrez observer la pleine lune en Verseau. Explications.

Une lune bleue puissante

Non seulement cette pleine lune se réalisera en Verseau pour la deuxième fois consécutive (fait extrêmement rare), mais elle sera aussi très puissante : cette pleine lune sera l'occasion de vous consacrer à la guérison mais aussi à la réflexion... L'idée ? Vous autoriser à ressentir vos émotions sans les contenir... pour mieux guérir.

Les signes les plus sensibles

Face aux pleines lunes, nous ne sommes pas tous égaux. Ainsi, certains signes seront plus sensibles que d'autres. Pour les Béliers, les Gémeaux, les Balances et les Sagittaires (tous décans confondus), pas de panique : ces quinze prochains jours s'annoncent fructueux. Malheureusement, les Cancers, les Lions, et les Verseaux auront du mal à gérer leurs émotions...

Rituel de l'eau

A la pleine lune, vous avez possibilité de vous préparer de l'eau de lune. Késako ? Il vous suffit de mettre de l'eau dans un contenant et de le laisser toute la nuit se charger de l'énergie de la lune... de quoi manifester tous vos désirs !

Rendez-vous le 22 août pour observer cette pleine lune !