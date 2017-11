Asaf Avidan confirme son talent avec The Story Of Falling (critique) 

One Day / Reckoning song est le morceau qui l'a fait connaître au grand public. Mais Asaf Avidan, ce n'est pas l'artiste d'un seul tube, bien au contraire. L'artiste israélien est de retour avec un nouvel album, The Study of Falling. Porté par un premier single (éponyme) en mars dernier, ce nouvel opus s'annonçait aussi poétique que personnel et maintenant qu'il est en écoute, on peut le dire : il n'a pas déçu.

"Ma musique est intimement liée à ma vie privée. Il suffit de lire mes paroles. Tout est interconnecté. J'utilise donc cet échange pour mieux me comprendre moi-même", confiait le chanteur à L'Express récemment. Utiliser l'écriture comme exutoire, c'est le lot commun de nombreux artistes. Mais chez Asaf Avidan, il y une dimension encore plus honnête, presque plus pure. D'ailleurs, il le dit lui-même : "la thérapie, c'est l'hygiène de l'âme". Dans ses textes, l'artiste se livre sans détour, comme dans The Study Of Falling où il se demande comment est-ce qu'il a bien pu en arriver là. Couchées sur une mélodie folk, les paroles touchent parce qu'universelles. On ne va pas se mentir, on s'est tous déjà posé cette question.

L'album s'ouvre sur To Love Another, un morceau qui pourrait rappeler à certains le mythique Hallelujah de Jeff Buckley - que ce soit dans la mélodie ou les paroles. Une jolie entrée en matière pour un album qui s'annonce aussi poignant que les précédents. Evidemment, la voix particulière d'Asaf Avidan est ce qui rend ses morceaux uniques. Mais on ne peut décemment pas passer à côté de l'émotion qui émanent de ses textes. Avec My Old Pain, il joue avec sa voix comme il sait si bien le faire. On préfère vous prévenir, les paroles risquent de vous mettre un coup. Mais la douleur chantée par Avidan, c'est probablement ce qu'il y de plus beau.

Dans A Man Without a Name, il s'interroge : a t-il encore le droit d'aimer ? Est-ce possible, lorsque l'on est "sans nom" et que l'on a été "mauvais" ? Sonnant comme une rédemption, le titre ravira les amateurs de blues. Et puisqu'on parle de blues, Green and Blue est aussi à retenir. On savait qu'Asaf Avidan était de ces artistes qui avaient un véritable univers mais The Study of Falling est probablement le disque qui vient enfoncer le clou. On vous le promet, après l'avoir écouté, vous oublierez définitivement cette fameuse Reckoning Song.

To Love Another

Green And Blue

My Old Pain

The Study of Falling

A Man Without A Name

La bonne nouvelle, c'est que ce nouvel album, Asaf Avidan viendra prochainement le présenter dans l'hexagone. Après un passage en Belgique, il jouera par exemple à Strasbourg (le 8 novembre) et à Clermont-Ferrand (le 10). Après ça, il investira l'Olympia les 16 et 17 novembre prochains.