Arctic Monkeys : Au Zénith de Paris le 29 mai !

C’est toujours comme ça, on croit que dimanche il ne se passe rien, on reste chez soi sur le canapé à bouffer des chips devant Hercule Poirot et c’est alors que, l’annonce du siècle est tombée. Le groupe Arctic Monkeys a dévoilé une série de concerts en Europe, 6 pour être précis, ça fait du bien. Bon l’Europe ça ne nous intéresse pas, en revanche, Paris oui ! Arctic Monkeys sera sur la scène du Zénith de Paris le 29 mai ! Les billets ne sont pas encore en vente, on se calme, il faudra attendre le 9 mars à 9H pour se procurer les billets ! Et puis si vous les croisez, on aimerait bien savoir quand sortira le prochain album, parce que bon 2013 là ça commence à dater !

Pleased to announce 6 European headline shows in May/June 2018 - support from @cameronavery - tickets on sale 9am(GMT) on Friday 9th March - https://t.co/j1hCeXFZBM pic.twitter.com/hroUBZ76al — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) March 4, 2018