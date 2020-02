Arrêtez-tout, The Weeknd dévoile After Hours !

Après des mois de silence, The Weeknd est de retour avec un nouvel album (et il était temps) ! L'artiste canadien a entamé cette nouvelle ère avec un nouveau look mais aussi avec deux morceaux efficaces : Heartless & Blinding Lights se sont littéralement imposés dans les charts. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne compte pas s'arrêter là : tout de suite, découvrez After Hours.

La bonne nouvelle pour les fans français, c'est que The Weeknd sera en concert à Paris en novembre prochain. Patience, son nouvel album sera sorti d'ici là !