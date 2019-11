Arrêtez-tout, on connaît le secret du bonheur !

La grisaille de novembre vous déprime ? On vous comprend. Mais, quand on y réfléchit, "ce n'est pas compliqué d'être heureux" - et ce n'est pas Angèle qui nous dira le contraire. Bref, le bonheur est un état d'esprit et devinez quoi, grâce à Cosmopolitan, on sait exactement ce qu'il faut faire pour le booster un peu.

Dégainez les décos !

On ne vous le dira qu'une fois, dégainez vos décorations de Noël et surtout votre sapin ! Les décorations de Noël sont ce que l'on appelle des "petits objets bonheur". Croyez-le ou non, les poser plus tôt dans l'année nous mettrait dans une ambiance joyeuse et festive. Donc pour avoir le moral, décorez votre salon dès aujourd'hui !