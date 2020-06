Arrêtez tout, Louane annonce son prochain single pour le vendredi 3 Juillet !

Après s'être retirée de la scène pendant quelques temps pour mieux se consacrer à sa famille, Louane semble prête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière. L'interprète de On Etait Beau (qui vient de mettre au monde une petite fille) a fait son grand retour en studio. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle partage cette nouvelle aventure avec tous ceux qui la suivent (pour rappel, Louane a récemment fusionné ses comptes public et privé sur Instagram afin de permettre à ses fans de la suivre au quotidien). Et justement, pour annoncer le single qui défendra son troisième album, la jeune artiste a pensé à une énigme. Il n'aura pas fallu longtemps aux fans pour comprendre que ce prochain morceau s'intitulait Donne Moi Ton Coeur.

Il faudra patienter jusqu'au 3 juillet prochain pour pouvoir découvrir de tout nouveau morceau signé Louane. La bonne nouvelle, c'est qu'en la suivant sur les réseaux sociaux - juste ICI- vous en apprendrez plus sur le morceau !